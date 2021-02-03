Комітет Ради одноголосно підтримав санкції проти каналів медіахолдингу Медведчука

Під санкції потрапив нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак, а також вісім афілійованих із ним компаній

Під санкції потрапив нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак, а також вісім афілійованих із ним компаній

Фото: із відкритих джерел

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна".

Про це у Facebook повідомила народний депутат, заступниця голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла, передає RegioNews.

Рішення комітету було ухвалене 3 лютого, депутати підтримали його одноголосно.

Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки одноголосно висловив підтримку рішенню Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - розповіла Безугла.

Нагадаємо, вчора своїм Указом Президент Зеленский ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сьогодні у Зеленського називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".

Висловився і міністр культури Ткаченко про блокування трьох телеканалів: "Кейс винятковий, але вчасний".

Натомість Голова ВР Разумков не підтримав запровадження санкцій проти "медведчуківських" телеканалів. Він також прокоментував це таким чином, що покарати Козака можна було за допомогою українського законодавства.

Відреагували на подію і політичні сили. Наприклад, "Слуги" зберуть фракцію через блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne - у депутатів поки немає позиції щодо введених санкцій.

ОПЗЖ проведуть надзвичайний з'їзд партії та ініціюють процедуру імпічменту президента. В партії вважають, що Зеленський кинув виклик народу України

Мендель прокоментувала закриття телеканалів як "захист нацбезпеки України". На її думку, телеканали забули, що таке журналістські стандарти, перевірка фактів і друга точка зору.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".

Тим часом в ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.