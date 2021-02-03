Козак у день потрапляння під санкції задекларував майже 180 тисяч на охорону

Згідно з документом, витрати були здійснені 28 січня

Згідно з документом, витрати були здійснені 28 січня

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Народний депутат з ОПЗЖ Тарас Козак, проти якого як номінального власника телеканалів Медведчука 2 лютого ввели санкції, задекларував у цей день 176,7 тис. грн оплати за послуги охорони.

Про це йдеться в декларації Козака на сайті НАЗК, повідомляє RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з документом, витрати на оплату послуг охорони були здійснені 28 січня.

У 2020 році Козак також неодноразово декларував оплату охорони його рухомого майна, зокрема, в жовтні - 158,1 тис. грн, у вересні - на 1,24 млн грн.

Серед інших його повідомлень про суттєві зміни в майновому стані в минулому році - різні витрати в Білорусі: у жовтні - 313 тис. грн благодійної допомоги, у вересні - 805 тис. грн за навчання і 164 тис. грн комісійних банку за видачу готівки, в червні - 1,1 млн грн на оплату оренди рухомого майна та 1,2 млн грн - на обмін валют.

У декларації за 2019 рік Козак задекларував в білоруських МТБ Банку 1,4 млн євро і Абсолютбанку - 6,6 млн, тоді як його вклади в Україні були значно скромніші - 3 тис. євро і 378 тис. грн в Укрбудінвестбанку, а готівкові становили 2,5 млн грн і 150 тис. доларів.

Крім перерахованих у санкціях компаній, народний депутат в декларації за 2019 рік вказав себе бенефіціаром Turul Investments Limited, Havanor Management Limited, Alvho Trading Limited (всі три - Кіпр), Revelon Investments LTD (Британські Віргінські о-ви) і невеликих українських компаній ТОВ "Сей.ТВ Системз","Інформаційне агентство 112.юей", "Телерадіокомпанія Міст ТБ", "Західна інформаційна корпорація", "Про Радіо" і "Форзац".

У доходах були вказані дивіденди від Turul Investments Limited на 237,5 млн грн, а у вересні минулого року Козак також повідомив про продаж в Україні валюти на 25,2 млн грн і сплати 21,4 млн грн податку на доходи фізосіб і 3,6 млн грн військового збору.

Згідно з декларацією за 2019 рік, народний депутат оплачував покупку часток компаній, що потрапили під санкції, і декількох інших його компаній в Білорусі. Його витрати в цій країні у 2019 році були пов'язані також з оплатою комісій, навчання, оренди та послуг авіаперевезення.

Як повідомлялося, вчора своїм Указом Президент Зеленский ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сьогодні у Зеленського називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".