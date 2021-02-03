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03 лютого 2021, 12:01 57

Боротьба з гібридною війною: голова СБУ про блокування телеканалів

03 лютого 2021, 12:01 57
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Рекомендація щодо запровадження санкцій належить ВР та СБУ
Рекомендація щодо запровадження санкцій належить ВР та СБУ
Фото: з відкритих джерел
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Голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та ZIK послідовним кроком української влади у боротьбі з російською гібридною агресією.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Проти України ведеться гібридна війна... Ми маємо системно їй протидіяти, аби захистити інтереси держави. Запровадження санкцій - іще один важливий та послідовний крок для цього... СБУ надала обґрунтовані рекомендації РНБО прийняти відповідне рішення" - наголосив Баканов.

Він підкреслив, що рішення РНБО спрямоване на захист територіальної цілісності та суверенітету України і не має жодного відношення до обмеження свободи слова.

Існує велика різниця між свободою слова та відвертою антиукраїнською риторикою. Свобода слова закінчується там, де з’являються ознаки посягання на територіальну цілісність та суверенітет України", - резюмував Баканов.

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

В Офісі президента називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужою пропагандою".

Міністр культури Олександр Ткаченко розповів, чому вважає доречним блокування "медведчуківських" телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK.

Стало відомо, що ОПЗЖ проведуть надзвичайний з'їзд партії і ініціюють процедуру імпічменту президента.

санкції телеканал Віктор Медведчук СБУ ВР РНБО

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