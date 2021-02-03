15:07  02 лютого
Мінфін детально розписав, на що йшли кошти з "ковідного" фонду в 2020-му
08:56  03 лютого
Справа Шеремета: суд продовжив запобіжні заходи всім фігурантам
08:09  03 лютого
ООС: за добу вісім порушень, від кулі снайпера загинув військовий
UA | RU
UA | RU
03 лютого 2021, 08:32 3249

У Зеленського називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою"

03 лютого 2021, 08:32 3249
Читайте также на русском языке
Заблоковані телеканали використовувались як інструменти іноземної пропаганди, вважають в ОП 
Заблоковані телеканали використовувались як інструменти іноземної пропаганди, вважають в ОП 
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Офісі президента заявили, що введені санкції проти народного депутата від "ОПЗЖ" Тараса Козака і трьох каналів підконтрольних Віктору Медведчуку не є зазіханням на свободу слова, а є виключно боротьбою із "чужорідною пропагандою".

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Українська правда".

Дані телеканали досить активно і часто відкрито використовуються як інструменти чужої іноземної пропаганди в Україні. Вони, на жаль, відверто вже не працюють так, як це повинно бути зі звичайними телевізійними мовниками", - йдеться у повідомленні.

В ОП зазначають, що є досить вагомі докази щодо дивних шляхів фінансування даної пропаганди та "надзвичайно каламутна" історія з переходу власності на компанії, за якими закріплені відповідні ліцензії.

Зрозуміло, санкції щодо телеканалів пана Медведчука - це зовсім не про медіа і не про свободу слова. Це тільки про ефективну протидію фейкам і чужорідній пропаганді", - додають в ОП.

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Володимир Зеленський телебачення президент медіа телеканал Віктор Медведчук

Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Тепла ванна" для Філатова: мер Дніпра комфортно увійшов у свою повторну каденцію
Шанс для Миколаєва: чим завершиться "медовий місяць" мера Сєнкевича з новим керівництвом області
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Роман Шрайк
Юрій Бутусов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua