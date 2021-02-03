У Зеленського називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою"

Заблоковані телеканали використовувались як інструменти іноземної пропаганди, вважають в ОП

Заблоковані телеканали використовувались як інструменти іноземної пропаганди, вважають в ОП

Фото: з відкритих джерел

В Офісі президента заявили, що введені санкції проти народного депутата від "ОПЗЖ" Тараса Козака і трьох каналів підконтрольних Віктору Медведчуку не є зазіханням на свободу слова, а є виключно боротьбою із "чужорідною пропагандою".

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Українська правда".

Дані телеканали досить активно і часто відкрито використовуються як інструменти чужої іноземної пропаганди в Україні. Вони, на жаль, відверто вже не працюють так, як це повинно бути зі звичайними телевізійними мовниками", - йдеться у повідомленні.

В ОП зазначають, що є досить вагомі докази щодо дивних шляхів фінансування даної пропаганди та "надзвичайно каламутна" історія з переходу власності на компанії, за якими закріплені відповідні ліцензії.

Зрозуміло, санкції щодо телеканалів пана Медведчука - це зовсім не про медіа і не про свободу слова. Це тільки про ефективну протидію фейкам і чужорідній пропаганді", - додають в ОП.

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.