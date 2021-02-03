"Кейс винятковий, але вчасний": міністр культури Ткаченко про блокування трьох телеканалів

Заблоковані канали вважають інструментом пропаганди Кремля

Заблоковані канали вважають інструментом пропаганди Кремля

Фото: з відкритих джерел

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко розповів, чому вважає доречним блокування "медведчуківських" телеканалів 112 Україна, NewsOne та ZIK.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал Ткаченка.

Цей кейс є винятковим, але вчасним. І не тільки через інформаційний тероризм і загрозу безпеці України цих інструментів пропаганди Кремля. Але й через масові порушення журналістських стандартів, фейки та маніпуляції", - зазначив він.

На думку міністра, в Москві вже готують методички про "наступ на свободу слова в Україні" та "знищення вільної преси". Однак, за його словами, ці телеканали, не звичайні телевізійні мовники: "Це по суті іноземна пропагандистська машина, яка була сформована в Україні й опосередковано профінансована Москвою, де про свободу слова вже давно не йдеться, а окремі журналісти стали солдатами Кремля".

Тому рішення РНБО - симетричне на щоденні інформаційні та пропагандистські атаки на нашу свободу та незалежність, вважає міністр.

На його думку, свобода слова та права людини для країни - ключове. Їх і варто відстоювати аби не допустити загрозу національній безпеці, безпеці громадян нашої країни та порушення європейських стандартів.

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

В Офісі президента називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".