"Кейс винятковий, але вчасний": міністр культури Ткаченко про блокування трьох телеканалів
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко розповів, чому вважає доречним блокування "медведчуківських" телеканалів 112 Україна, NewsOne та ZIK.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал Ткаченка.
Цей кейс є винятковим, але вчасним. І не тільки через інформаційний тероризм і загрозу безпеці України цих інструментів пропаганди Кремля. Але й через масові порушення журналістських стандартів, фейки та маніпуляції", - зазначив він.
На думку міністра, в Москві вже готують методички про "наступ на свободу слова в Україні" та "знищення вільної преси". Однак, за його словами, ці телеканали, не звичайні телевізійні мовники: "Це по суті іноземна пропагандистська машина, яка була сформована в Україні й опосередковано профінансована Москвою, де про свободу слова вже давно не йдеться, а окремі журналісти стали солдатами Кремля".
Тому рішення РНБО - симетричне на щоденні інформаційні та пропагандистські атаки на нашу свободу та незалежність, вважає міністр.
На його думку, свобода слова та права людини для країни - ключове. Їх і варто відстоювати аби не допустити загрозу національній безпеці, безпеці громадян нашої країни та порушення європейських стандартів.
Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.
В Офісі президента називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".