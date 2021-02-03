Минкульт просит киностудию Довженко не сотрудничать с подсанкционными телеканалами

Согласно решению СНБО, телеканалы, попавшие под санкции, не могут работать на территории государственных предприятий

Согласно решению СНБО, телеканалы, попавшие под санкции, не могут работать на территории государственных предприятий

Фото: из открытых источников

Министерство культуры и информационной политики обратилось к киностудии Довженко с просьбой прекратить сотрудничество с телеканалами 112, NewsOne и ZIK, против которых были введены санкции.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил министр культуры Александр Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, санкции предусматривают запрет на деятельность этих телеканалов на территории государственных предприятий.

Это решение многогранное, поскольку оно касается как лицензии, так и деятельности этих телеканалов на территории государственных предприятий. Мы направили сегодня письмо киностудии Довженко о прекращении сотрудничества с этими телеканалами, поскольку они находятся на территории государственной киностудии", - сказал Ткаченко.

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Напомним, вчера своим Указом Президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Сегодня у Зеленского называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".

Высказался и министр культуры Ткаченко о блокировке трех телеканалов: "Кейс исключительный, но своевременный".

Зато Глава ВР Разумков не поддержал введение санкций против "медведчуковских" телеканалов. Он также прокомментировал это таким образом, что наказать Козака можно было с помощью украинского законодательства.

Отреагировали на происшествие и политические силы. Например, "Слуги" соберут фракцию из-за блокировки телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne - у депутатов пока нет позиции относительно введенных санкций.

ОПЗЖ проведут чрезвычайный съезд партии и инициируют процедуру импичмента президента. В партии считают, что Зеленский бросил вызов народу Украины

Мендель прокомментировала закрытие телеканалов как "защиту нацбезопасности Украины". По ее мнению, телеканалы забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов и вторая точка зрения.

Сам Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".

Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.