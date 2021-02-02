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02 лютого 2021, 23:00 97

Президент Зеленский ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів

02 лютого 2021, 23:00 97
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Указ про це оприлюднений сьогодні
Указ про це оприлюднений сьогодні
Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський своїм Указом постановив увести в дію сьогоднішнє рішення РНБО України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Президента.

Президент увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Як стверджує у своєму Telegram-каналі нардеп Лещенко, йдеться про санкції проти Тараса Козака — близького соратника Віктора Медведчука і санкції накладені також на телеорганізації, які мовлять під логотимпами 112, Ньюсван, Зік.

Санкції передбачають:

блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

обмеження торговельних операцій;

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;

заборону передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Нагадаємо, сьогодні Миколаївська міськрада закликала центральну владу прийняти закон про колабораціонізм.

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