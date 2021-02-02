Президент Зеленский ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів
Президент України Володимир Зеленський своїм Указом постановив увести в дію сьогоднішнє рішення РНБО України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Президента.
Президент увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Як стверджує у своєму Telegram-каналі нардеп Лещенко, йдеться про санкції проти Тараса Козака — близького соратника Віктора Медведчука і санкції накладені також на телеорганізації, які мовлять під логотимпами 112, Ньюсван, Зік.
Санкції передбачають:
блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
обмеження торговельних операцій;
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
запобігання виведенню капіталів за межі України;
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
заборону передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.
Нагадаємо, сьогодні Миколаївська міськрада закликала центральну владу прийняти закон про колабораціонізм.