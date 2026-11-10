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10 листопада 2026, 18:55

У Києві BMW вилетів з дороги та врізався в дерево

10 листопада 2026, 18:55
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Фото: поліція Києва
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У Голосіївському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля BMW не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм 35-річний чоловік загинув

Про це повідомили у поліції Києва, передає RegioNews.

Аварія сталася сьогодні, 10 листопада, близько 14:30 на Столичному шосе.

За попередньою інформацією правоохоронців, водій BMW не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався в дерево.

Внаслідок зіткнення 35-річний керманич дістав травми, несумісні з життям.

Наразі на місці ДТП працюють слідчі столичного главку поліції з розслідування дорожньо-транспортних пригод та патрульні поліцейські. Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, що на Кільцевій дорозі водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та в'їхав у відбійник. Під час спілкування патрульні виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на Драгері показала 1,97 проміле алкоголю в крові.

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