На Чернігівщині вибухнуло авто: водій загинув
Інцидент стався в Чернігівському районі. Автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Автомобіль після наїзду на небезпечний предмет вибухнув та загорівся. Внаслідок цього 56-річний чоловік загинув. Ще один 22-річний чоловік дістав травми. Відомо, що це сталось на польовій дорозі.
"ДСНС закликає громадян бути вкрай обережними: не з’їжджати з перевірених доріг, користуватися лише безпечними маршрутами та не відвідувати території, які можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами", - кажуть рятувальники.
Нагадаємо, на Волині трактор підірвався на міні. Від вибуху на місці загинув 55-річний майстер лісу. Ще один працівник, 41-річний різноробочий, дістав поранення – його госпіталізували.
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
У центрі Кропивницького чоловік поранив ножем двох людей
10 листопада 2026, 19:20У Києві BMW вилетів з дороги та врізався в дерево
10 листопада 2026, 18:55На Харківщині чоловік вбив матір і сказав, що вона "поїхала до Росії"
10 листопада 2026, 18:40Планував захопити три українські області: експосадовцю армії РФ оголосили підозру
10 листопада 2026, 18:38На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка за смерть співмешканки
10 листопада 2026, 18:36У Києві чоловік на замовлення підпалив цілу парковку з авто
10 листопада 2026, 18:20На Уманщині в ДТП загинули 16-річний мотоцикліст та його 18-річний пасажир
10 листопада 2026, 18:13На Закарпатті чоловік став "багатодітним батьком", щоб втекти з України
10 листопада 2026, 17:55Експосадовиця "Донецькоблгазу" передавала майно підприємства окупантам: її затримали в Ужгороді
10 листопада 2026, 17:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі блоги »