На Чернігівщині вибухнуло авто: водій загинув

Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Автомобіль після наїзду на небезпечний предмет вибухнув та загорівся. Внаслідок цього 56-річний чоловік загинув. Ще один 22-річний чоловік дістав травми. Відомо, що це сталось на польовій дорозі.

"ДСНС закликає громадян бути вкрай обережними: не з’їжджати з перевірених доріг, користуватися лише безпечними маршрутами та не відвідувати території, які можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами", - кажуть рятувальники.

Нагадаємо, на Волині трактор підірвався на міні. Від вибуху на місці загинув 55-річний майстер лісу. Ще один працівник, 41-річний різноробочий, дістав поранення – його госпіталізували.