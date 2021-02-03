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03 лютого 2021, 09:52 174

Голова ВР Разумков не підтримав запровадження санкцій проти "медведчуківських" телеканалів

03 лютого 2021, 09:52 174
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Всього за введення санкцій проголосували 17 із 19 членів РНБО
Всього за введення санкцій проголосували 17 із 19 членів РНБО
Фото: з відкритих джерел
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За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова, застосування санкцій проти ряду телеканалів, які пов'язують з Віктором Медведчуком, підтримали 17 з 19 членів РНБО.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Українську правду".

Так, Данилов зазначив, що серед тих, хто не підтримав санкції, був спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков.

2 лютого відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, де шляхом письмового голосування члени РНБО розглядали питання введення персональних санкцій стосовно юридичних та фізичних осіб, які перебувають на території України", - зазначив Данилов.

За його словами, з 19 членів РНБО 17 проголосували "за", один утримався, один перебуває у відрядженні.

Члени ради також повідомили, що закон дозволяє вводити санкції проти громадян України. Їх можна буде оскаржити, але це буде досить проблематичною процедурою.

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

В Офісі президента називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".

Міністр культури Олександр Ткаченко розповів, чому вважає доречним блокування "медведчуківських" телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK.

санкції РФ РНБО Дмитро Разумков телеканал Віктор Медведчук

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