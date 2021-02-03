Голова ВР Разумков не підтримав запровадження санкцій проти "медведчуківських" телеканалів

Всього за введення санкцій проголосували 17 із 19 членів РНБО

Всього за введення санкцій проголосували 17 із 19 членів РНБО

Фото: з відкритих джерел

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова, застосування санкцій проти ряду телеканалів, які пов'язують з Віктором Медведчуком, підтримали 17 з 19 членів РНБО.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Українську правду".

Так, Данилов зазначив, що серед тих, хто не підтримав санкції, був спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков.

2 лютого відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, де шляхом письмового голосування члени РНБО розглядали питання введення персональних санкцій стосовно юридичних та фізичних осіб, які перебувають на території України", - зазначив Данилов.

За його словами, з 19 членів РНБО 17 проголосували "за", один утримався, один перебуває у відрядженні.

Члени ради також повідомили, що закон дозволяє вводити санкції проти громадян України. Їх можна буде оскаржити, але це буде досить проблематичною процедурою.

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

В Офісі президента називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".

Міністр культури Олександр Ткаченко розповів, чому вважає доречним блокування "медведчуківських" телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK.