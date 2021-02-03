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03 лютого 2021, 10:39 1043

"Слуги" зберуть фракцію через блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne

03 лютого 2021, 10:39 1043
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У депутатів поки немає позиції щодо введених санкцій
Фото: з відкритих джерел
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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne обговорять на засіданні фракції "слуг".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Вчора ввечері відбулася подія, яка, дійсно, дуже резонансна. І не було ще обговорення. Необхідно скликати фракцію і проводити засідання", - повідомив Арахамія.

Він наголосив, що "зараз треба зробити все, щоб парламент працював у штатному режимі... Ми не будемо давати блокувати".

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

В Офісі президента називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".

Міністр культури Олександр Ткаченко розповів, чому вважає доречним блокування "медведчуківських" телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK.

санкції Давид Арахамія засідання телеканал Віктор Медведчук

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