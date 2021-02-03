"Слуги" зберуть фракцію через блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne

У депутатів поки немає позиції щодо введених санкцій

У депутатів поки немає позиції щодо введених санкцій

Фото: з відкритих джерел

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne обговорять на засіданні фракції "слуг".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Вчора ввечері відбулася подія, яка, дійсно, дуже резонансна. І не було ще обговорення. Необхідно скликати фракцію і проводити засідання", - повідомив Арахамія.

Він наголосив, що "зараз треба зробити все, щоб парламент працював у штатному режимі... Ми не будемо давати блокувати".

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

В Офісі президента називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".

Міністр культури Олександр Ткаченко розповів, чому вважає доречним блокування "медведчуківських" телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK.