"Слуги" зберуть фракцію через блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne обговорять на засіданні фракції "слуг".
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Вчора ввечері відбулася подія, яка, дійсно, дуже резонансна. І не було ще обговорення. Необхідно скликати фракцію і проводити засідання", - повідомив Арахамія.
Він наголосив, що "зараз треба зробити все, щоб парламент працював у штатному режимі... Ми не будемо давати блокувати".
Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.
В Офісі президента називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".
Міністр культури Олександр Ткаченко розповів, чому вважає доречним блокування "медведчуківських" телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK.