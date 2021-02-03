"Захист нацбезпеки України": Мендель прокоментувала закриття телеканалів

На її думку, телеканали забули, що таке журналістські стандарти, перевірка фактів і друга точка зору

На її думку, телеканали забули, що таке журналістські стандарти, перевірка фактів і друга точка зору

Фото: Facebook

Прессекретар президента України Юлія Мендель заявила, що введення санкцій щодо телеканалів народного депутата від "ОПЗЖ" Тараса Козака не є наступом на свободу слова, "ці медіа стали одним з інструментів війни проти України, тому заблоковані з метою захисту національної безпеки".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook Мендель.

Блокування телеканалів з так званого пулу Віктора Медведчука, які фіктивно оформлені на його соратника Тараса Козака, не має нічого спільного з наступом на свободу слова, яка в Україні є безперечною цінністю. Ці телеканали давно забули, що таке журналістські стандарти, перевірка фактів чи висвітлення принаймні двох точок зору", – зазначила вона.

За її словами, рішення РНБО про накладення санкцій на Тараса Козака і ряд телеканалів прийнято відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції", постанови Верховної Ради № 2589-VIII від 4 жовтня 2018 і пропозицій Служби безпеки України, яке розроблено в законодавчому полі України.

Нагадаємо, ОПЗЖ проведуть надзвичайний з'їзд партії і ініціюють процедуру імпічменту президента.

2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

В Офісі президента називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужою пропагандою".

Міністр культури Олександр Ткаченко розповів, чому вважає доречним блокування "медведчуківських" телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK.