На Житомирщині чоловік купив зарядку станцію, якої не існувало

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Як розповів чоловік, він знайшов сайт із продажу зарядних станцій та зробив замовлення. Після цього у месенджері йому надіслали реквізити для оплати товару. Чоловік перерахував 20,5 тисячі гривні.

Проте продавець не відправив товар, перестав відповідати, а сайт взагалі став недоступним.

"Поліцейські закликають громадян бути обачними під час онлайн-покупок: віддавати перевагу післяплаті з можливістю оглянути товар перед оплатою та купувати лише на перевірених торговельних майданчиках", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.