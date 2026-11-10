07:36  10 листопада
На Львівщині маленька дівчинка проковтнула будівельний шуруп
09:56  10 листопада
У Житомирі в ліцеї побилися дев'ятикласниці: що відомо про інцидент
10:53  10 листопада
На Львівщині автомобіль зіткнувся з підводою: травмовані двоє людей і двоє коней
UA | RU
UA | RU
10 листопада 2026, 19:45

На Житомирщині чоловік купив зарядку станцію, якої не існувало

10 листопада 2026, 19:45
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Житомирщині 38-річний місцевий житель став жертвою шахрайства. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Як розповів чоловік, він знайшов сайт із продажу зарядних станцій та зробив замовлення. Після цього у месенджері йому надіслали реквізити для оплати товару. Чоловік перерахував 20,5 тисячі гривні.

Проте продавець не відправив товар, перестав відповідати, а сайт взагалі став недоступним.

"Поліцейські закликають громадян бути обачними під час онлайн-покупок: віддавати перевагу післяплаті з можливістю оглянути товар перед оплатою та купувати лише на перевірених торговельних майданчиках", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
афера Чернівецька область поліція
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
1,6 мільйона українських дітей на окупованих територіях під загрозою депортації, — Лубінець
10 листопада 2026, 21:53
Рада ухвалила закон про розшук зниклих безвісти та ідентифікацію загиблих: що зміниться
10 листопада 2026, 21:23
Росіяни вдарили по Дніпру та ще трьох районах області
10 листопада 2026, 20:59
Карфаген знищений? Чи взятий під контроль і переданий для "доїння"
10 листопада 2026, 20:35
У Дніпрі шістьох посадовців судитимуть за заволодіння 26 млн грн на полігоні
10 листопада 2026, 20:22
Відключення світла 11 листопада: в Укренерго назвали графіки
10 листопада 2026, 20:10
У Бучі судять водія, який на швидкості 154 км/год спричинив смертельну ДТП
10 листопада 2026, 19:54
У центрі Кропивницького чоловік поранив ножем двох людей
10 листопада 2026, 19:20
На Чернігівщині вибухнуло авто: водій загинув
10 листопада 2026, 18:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Валерій Пекар
Віталій Шабунін
Всі блоги »