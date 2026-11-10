На Житомирщині чоловік купив зарядку станцію, якої не існувало
На Житомирщині 38-річний місцевий житель став жертвою шахрайства. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
Як розповів чоловік, він знайшов сайт із продажу зарядних станцій та зробив замовлення. Після цього у месенджері йому надіслали реквізити для оплати товару. Чоловік перерахував 20,5 тисячі гривні.
Проте продавець не відправив товар, перестав відповідати, а сайт взагалі став недоступним.
"Поліцейські закликають громадян бути обачними під час онлайн-покупок: віддавати перевагу післяплаті з можливістю оглянути товар перед оплатою та купувати лише на перевірених торговельних майданчиках", - кажуть правоохоронці.
Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.