Планував захопити три українські області: експосадовцю армії РФ оголосили підозру

Фото: Офіс Генерального прокурора

Колишньому командувачу Південного військового округу Росії, генералу армії, заочно повідомили про підозру в плануванні та керівництві наступом російських військ на півдні України у 2022 році

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора,передає RegioNews .

За даними слідства, 65-річний генерал керував одним із найбільших угруповань російської армії, залучених до повномасштабного вторгнення. У його підпорядкуванні перебували щонайменше три загальновійськові армії, близько 38 бригадних і полкових формувань та 30 батальйонів. Для наступу також залучали армійську авіацію, зокрема гелікоптери Мі-8 та Ка-52.

Слідство встановило, що 24 лютого 2022 року за рішенням генерала російська авіація завдала ракетно-бомбових ударів по українських військових об'єктах, аеродромах, зокрема в Чорнобаївці, командних пунктах та засобах протиповітряної оборони. Метою було послабити українську оборону та забезпечити просування наземних військ.

Одночасно з тимчасово окупованого Криму розпочався масштабний сухопутний наступ. План російського командування передбачав захоплення Херсонської, Миколаївської та Одеської областей, а також просування вздовж Азовського узбережжя в напрямку Бердянська.

Російські підрозділи зайшли на Херсонщину через пункт пропуску "Каланчак". Протягом першої доби вторгнення вони захопили Генічеськ, Нову Каховку та Олешки, переправилися через Каховську ГЕС і встановили контроль над спорудами Північнокримського каналу.

Крім того, окупанти переправилися через Антонівський міст і закріпилися на правому березі Дніпра. Це дозволило їм створити плацдарм для подальшого захоплення Херсона та просування вздовж Чорноморського узбережжя.

Упродовж наступних двох тижнів російські військові продовжували окупацію населених пунктів області, облаштовували командні пункти та встановлювали блокпости.

За даними прокуратури, наступ супроводжувався бомбардуваннями житлової та цивільної інфраструктури, пограбуваннями, незаконними затриманнями, катуваннями та вбивствами мирних жителів. Унаслідок російського вторгнення окупували до 97% території Херсонщини, а жителі захоплених населених пунктів опинилися в ізоляції, зокрема через блокування гуманітарної допомоги.

Генералу інкримінують ведення агресивних воєнних дій за попередньою змовою групою осіб — ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначили, що встановлення ролі вищого військового та політичного керівництва Росії у плануванні й організації вторгнення залишається одним із напрямів розслідування злочину агресії на Херсонщині.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення прокурори спільно зі слідчими встановили вісьмох представників вищого військового керівництва РФ, причетних до планування, організації та ведення агресивних воєнних дій на території області. Трьох із них уже засудили до максимально можливого покарання.

Нагадаємо, що Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозру ще трьом представникам командування Збройних сил РФ, причетним до організації ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня 2024 року.