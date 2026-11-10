На Уманщині в ДТП загинули 16-річний мотоцикліст та його 18-річний пасажир

Фото: поліція Черкаської області

Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 листопада в селі Долинка Уманського району Черкаської області. Внаслідок зіткнення мотоцикла з автомобілем загинув 18-річний пасажир двоколісного, а його 16-річний водій помер у лікарні

Про це повідомили у поліції Черкаської області, передає RegioNews .

За попередніми даними правоохоронців, 16-річний хлопець, керуючи мотоциклом "Текен 300", не обрав безпечної швидкості руху та дистанції. Водій не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем Renault, який рухався попереду в попутному напрямку.

Унаслідок аварії 18-річний пасажир мотоцикла загинув на місці. 16-річного керманича з отриманими травмами доправили до лікарні, однак врятувати його не вдалося.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, що на Кільцевій дорозі водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та в'їхав у відбійник. Під час спілкування патрульні виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на Драгері показала 1,97 проміле алкоголю в крові.