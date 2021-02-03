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03 лютого 2021, 13:12 105

"Найкраще, що було за останні роки": неоднозначна реакція соцмереж на блокування "каналів Медведчука"

03 лютого 2021, 13:12 105
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Реакції людей як завжди різні: хтось радіє та підтримує, а деякі критикують
Реакції людей як завжди різні: хтось радіє та підтримує, а деякі критикують
Фото: REUTERS
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Бурхливу реакцію соціальних мереж викликав указ президента Зеленського щодо введення персональних санкцій проти народного депутата "ОПЗЖ" Тараса Козака і трьох каналів "112 Україна", ZIK і NEWSONE, які підконтрольні Віктору Медведчуку.

Про це повідомляє RegioNews.

Така новина не залишила байдужим нікого, багато хто радіє рішенню РНБО та Зеленського називаючи це "найкращим рішенням влади за останній час".

Деякі українці називають таке рішення неправомірним, що замість введення санкцій можна було б "покарати за українським законодавством".

А молодь взагалі в захваті, що "хоч на деякий час потік брехні та пропаганди зупиниться".

Більшість же користувачів ставляться до ситуації із сарказмом.

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

В Офісі президента називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужою пропагандою".

Міністр культури Олександр Ткаченко розповів, чому вважає доречним блокування "медведчуківських" телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK.

Стало відомо, що ОПЗЖ проведуть надзвичайний з'їзд партії і ініціюють процедуру імпічменту президента.

Згодом Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".

Тим часом в ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.

санкції телебачення президент соцмережі інтернет Віктор Медведчук

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