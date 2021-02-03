США и ЕС поддерживают блокировку пророссийских телеканалов в Украине

Об этом заявило посольство США в Украине и Глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий

Об этом заявило посольство США в Украине и Глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий

Фото из открытых источников

Введение санкций пророссийским телеканалам в Украине получило положительные отзывы: официальный – от посольства США в Украине и пока неофициальный – от ЕС.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу посольства США в Украине и выступление Главы представительства Украины при ЕС Точицкого на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС.

Соединенные Штаты Америки поддерживают усилия Украины по противодействию злонамеренному влиянию России с целью защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

США поддерживают усилия по противодействию злонамеренномц влиянию России, приложенные вчера Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и согласно украинского законодательства. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств, - говорится в сообщении посольства.

США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, докладені вчора Україною на захист свого суверенітету й... Posted by U.S. Embassy Kyiv Ukraine on Wednesday, February 3, 2021

Глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что в Европейском Союзе в неофициальной реакции одобрительно отнеслись к введенным СНБО санкциям против ряда пророссийских телеканалов.

Он подчеркнул, что заявление пока является неофициальным, однако окончательную реакцию можно получить уже во время визита премьер-министра Дениса Шмыгаля в Брюссель.

Уже сегодня, начиная с самого утра, и с вчерашнего вечера, чрезвычайно одобрительно отнеслись в Еврокомиссии и Службе внешних действий к вчерашнему решению Совета национальной безопасности по нашим санкциям. Это пока неофициальная реакция, однако, я думаю, что в ходе визита премьер-министра в Брюссель мы услышим и официальную. Важно правильно все это позиционировать, — рассказал Точицкий.

Как сообщалось сегодня Комитет Рады единогласно поддержал санкции против каналов медиахолдинга Медведчука.

Напомним, вчера своим Указом Президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Сегодня у Зеленского называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".

Высказался и министр культуры Ткаченко о блокировке трех телеканалов: "Кейс исключительный, но своевременный".

Зато Глава ВР Разумков не поддержал введение санкций против "медведчуковских" телеканалов. Он также прокомментировал это таким образом, что наказать Козака можно было с помощью украинского законодательства.

Отреагировали на происшествие и политические силы. Например, "Слуги" соберут фракцию из-за блокировки телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne - у депутатов пока нет позиции относительно введенных санкций.

ОПЗЖ проведут чрезвычайный съезд партии и инициируют процедуру импичмента президента. В партии считают, что Зеленский бросил вызов народу Украины.

Мендель прокомментировала закрытие телеканалов как "защиту нацбезопасности Украины". По ее мнению, телеканалы забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов и вторая точка зрения.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".

Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.