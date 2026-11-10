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Борислав Береза український політик, громадський діяч, фігурант антикорупційних розслідувань, колишній народний депутат України VIII скликання, з кінця лютого по кінець грудня 2014 року — речник «Правого сектора». info@regionews.ua
10 листопада 2026, 20:35

Карфаген знищений? Чи взятий під контроль і переданий для "доїння"

10 листопада 2026, 20:35
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До речі про Карфаген. Про реальний Карфаген
До речі про Карфаген. Про реальний Карфаген
Фото з відкритих джерел
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Коли римляни провели операцію по знищенню Карфагену, згідно тези "Карфаген має бути зруйнований" (Carthago delenda est), то в полон (арешт) був взятий тільки керівник, а саме головнокомандувач Гасдрубал. Але ж ми пам'ятаємо, що він був не один. При ньому була ціла армія. Армія, яка чітко виконувала його накази. Так от, римляни знищили майже всю армію, а тих хто здався, не забрали до себе , в свою армію, а всії продали в рабство, а гроші отримав бюджет.

Тому питання: а куди поділись всі прокурори департаменту Кропиви? Чи вони діти мали, юридично неосвічені, та не знали що вони виконують злочинни накази? А куди поділися всі підлеглі генрал-майора Дуки з СБУ, які, так само, або виконували злочинні накази, або закривали очі на злочини, попри роботу в СБУ? А де зараз всі ті співробітники Цемова з ДСР Нацполу, які виконували його команди та завдяки яким він був корисний Хімпрому? Чи хтось вважає, що Кропива, Дука і Цемов все робили самотужки? Їх прибрали, а виконавці залишилися на посадах.

Чи виконання злочинних наказів це не злочин? Чи хтось думає що "працював" по цей теме тільки один департамент? Думаєте інших тем немає? То куда поділися прокурори з цього департаменту Кропиви? Ну ок 12 звільнили, але інших врятували і розподілили по інших департаментах, де вони дали спокійно "працюють".

А може хтось думає що цим займався тільки ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА? Цікаво, хтось дивився ПОЛОЖЕННЯ про Департамент міжнародного співробітництва Офісу Генерального прокурора яке затверджене наказом № 198?

Наглядати за колцентрами -це його прямий обов'язок? Хіба можна в кришевании колцентрамі звинуватить наприклад ДЕПАРТАМЕНТ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ ? Або наприклад ДЕПАРТАМЕНТ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ, ЯКІ ВЕДУТЬ БОРОТЬБУ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ? Питання ріторични.

А що правоохоронці робили з кол-центрами які не платили? Тобто "ринок" колцентрів дуже великий. Хто верить в то що те колцентри які не платили залишилися працювати? Та по ним не відкрити кримінальни справи щоб повністю вибити їх з ринка? То Карфаген знищен? Чи взятий під контроль і переданий для "доїння" тим, хто прийшов після Кропиви, Дуки та Цемова? Подумайте про це.

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Карфаген прокуратура політика
 
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