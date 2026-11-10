Росіяни вдарили по Дніпру та ще трьох районах області

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська протягом 10 листопада понад 30 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Під ударами опинилися чотири райони. Унаслідок обстрілів троє людей загинули, ще п’ятеро дістали поранень

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews .

У Дніпрі пошкоджені підприємства, об’єкти інфраструктури та приватний будинок. Загинули троє людей. До лікарень госпіталізували чотирьох чоловіків.

Двоє постраждалих — 60 та 63 років — перебувають у тяжкому стані. Ще двоє чоловіків, віком 49 та 40 років, — у стані середньої тяжкості.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району російські війська вдарили по сільськогосподарському підприємству.

На Нікопольщині під обстрілами перебували районний центр, а також Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади. Там пошкоджені складське приміщення, інфраструктура та господарська споруда. Поранення дістав 43-річний чоловік. Його госпіталізували у тяжкому стані.

Також російські війська атакували Богданівську громаду Павлоградського району та Межівську громаду Синельниківського району.

Нагадаємо, що у Дніпрі внаслідок російського удару по підприємству критичної інфраструктури загинули двоє людей, ще щонайменше четверо дістали поранення. На місці атаки виникла пожежа.