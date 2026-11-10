У Бучі судять водія, який на швидкості 154 км/год спричинив смертельну ДТП

Фото: Київська обласна прокуратура

В Ірпінському міському суді Київської області відбулися судові дебати у справі про смертельну дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася в Бучі у серпні 2023 року. Прокурори та потерпілі виклали свої позиції

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі, передає RegioNews .

Публічне обвинувачення у справі підтримують прокурори обласної прокуратури. Після тривалої перерви заступник керівника прокуратури, який очолює групу прокурорів, ініціював встановлення регулярного графіка судових засідань.

"Від цієї аварії минуло понад три роки. Одна родина втратила близьку людину, ще троє людей зазнали травм. Ми розуміємо, наскільки важливо для потерпілих і родини загиблого дочекатися рішення суду. Сьогодні прокуратура виклала свою позицію в дебатах. На наступному засіданні суд надасть обвинуваченому останнє слово", — зазначив заступник керівника Київської обласної прокуратури Дмитро Сітар.

За даними слідства, обвинувачений керував автомобілем Hyundai Sonata, хоча був позбавлений права керування транспортними засобами на десять років.

На ділянці дороги, де дозволена швидкість руху становила 40 км/год, чоловік їхав приблизно 154 км/год. Унаслідок зіткнення зі Skoda Superb водій останнього автомобіля загинув на місці. Ще троє пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Кільцевій дорозі водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та в'їхав у відбійник. Під час спілкування патрульні виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на Драгері показала 1,97 проміле алкоголю в крові.