У Дніпрі шістьох посадовців судитимуть за заволодіння 26 млн грн на полігоні

Фото: Офіс Генерального прокурора

У Дніпрі судитимуть шістьох посадовців комунального та приватного підприємств, яких обвинувачують у заволодінні 26 млн грн бюджетних коштів під час обслуговування міського полігону твердих побутових відходів

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, комунальне підприємство Дніпровської міської ради уклало договір із підконтрольним приватним товариством на обслуговування полігону площею понад 130 гектарів. Це єдине офіційне місце сортування та захоронення сміття у місті.

Приватна компанія мала розрівнювати й ущільнювати відходи, пересипати їх ґрунтом, утримувати технологічні дороги та виконувати інші роботи.

Однак, як встановили правоохоронці, більшість цих робіт фактично виконували працівники комунального підприємства — власними силами та ресурсами. Попри це, посадовці підписували акти, у яких зазначали, що роботи виконала приватна компанія. На підставі цих документів їй перераховували бюджетні кошти.

За такою схемою із липня 2024-го до січня 2026 року на рахунки товариства безпідставно перерахували 26 млн грн.

Серед обвинувачених — директор комунального підприємства, його заступник, головний бухгалтер і головний інженер, а також директор та головний бухгалтер приватної компанії.

Їм інкримінують заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення — за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

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