У Дніпрі шістьох посадовців судитимуть за заволодіння 26 млн грн на полігоні
У Дніпрі судитимуть шістьох посадовців комунального та приватного підприємств, яких обвинувачують у заволодінні 26 млн грн бюджетних коштів під час обслуговування міського полігону твердих побутових відходів
Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає RegioNews.
За даними слідства, комунальне підприємство Дніпровської міської ради уклало договір із підконтрольним приватним товариством на обслуговування полігону площею понад 130 гектарів. Це єдине офіційне місце сортування та захоронення сміття у місті.
Приватна компанія мала розрівнювати й ущільнювати відходи, пересипати їх ґрунтом, утримувати технологічні дороги та виконувати інші роботи.
Однак, як встановили правоохоронці, більшість цих робіт фактично виконували працівники комунального підприємства — власними силами та ресурсами. Попри це, посадовці підписували акти, у яких зазначали, що роботи виконала приватна компанія. На підставі цих документів їй перераховували бюджетні кошти.
За такою схемою із липня 2024-го до січня 2026 року на рахунки товариства безпідставно перерахували 26 млн грн.
Серед обвинувачених — директор комунального підприємства, його заступник, головний бухгалтер і головний інженер, а також директор та головний бухгалтер приватної компанії.
Їм інкримінують заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення — за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
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