Зеленський пояснив, чому санкції проти телеканалів наклали саме зараз

Він стверджує, що телеканали заблокували, "як тільки знайшли підстави"

Він стверджує, що телеканали заблокували, "як тільки знайшли підстави"

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції проти телеканалів NewsOne, 112 і ZIK запровадили одразу після того, як зафіксували підстави для цього.

Про це Зеленський повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Колегіальне та юридично вмотивоване рішення про санкції щодо фізичної та юридичних осіб ухвалено одразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для цього", - написав президент.

Також Зеленський подякував членам Ради національної безпеки і оборони "за відповідальну та швидку реакцію". Глава держави стверджує, що "відверта та маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію суспільства".

Робота Служби безпеки також заслуговує на окрему подяку. Жодного сумніву, що всі загрози національній безпеці України отримають ефективну та законну відповідь”, - заявив Зеленський.

Нагадаємо, вчора своїм Указом Президент Зеленский ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сьогодні у Зеленського називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".

Висловився і міністр культури Ткаченко про блокування трьох телеканалів: "Кейс винятковий, але вчасний".

Натомість Голова ВР Разумков не підтримав запровадження санкцій проти "медведчуківських" телеканалів. Він також прокоментував це таким чином, що покарати Козака можна було за допомогою українського законодавства.

Відреагували на подію і політичні сили. Наприклад, "Слуги" зберуть фракцію через блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne - у депутатів поки немає позиції щодо введених санкцій.

ОПЗЖ проведуть надзвичайний з'їзд партії та ініціюють процедуру імпічменту президента. В партії вважають, що Зеленський кинув виклик народу України

Мендель прокоментувала закриття телеканалів як "захист нацбезпеки України". На її думку, телеканали забули, що таке журналістські стандарти, перевірка фактів і друга точка зору.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".

Тим часом в ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.