Колишній заручник розповів, як "луцький терорист” захопив автобус

Із заручниками, яких утримував Максим Кривош, поспілкувався журналіст Юрій Бутусов

Із заручниками, яких утримував Максим Кривош, поспілкувався журналіст Юрій Бутусов

Фото: Нацполіція

Один із заручників, який перебував в захопленому Максимом Кривошем автобусі, розповів, як терорист захопив транспортний засіб.

Відповідне інтерв’ю із чоловіком на ім'я Андрій опублікував у Facebook журналіст Юрій Бутусов, передає RegioNews.

Колишній заручник — програміст, того дня він із сином вирішив з'їздити в село, і саме так вони опинилися в автобусі. За його словами, терорист зайшов через кілька хвилин після них і сів позаду.

Як тільки автобус виїхав з автостанції, він дістав автомат, гранати, підійшов до водія і заявив, що захопив автобус. Майже відразу він зробив кілька пострілів у стелю, щоби показати, що він говорить серйозно", - сказав Андрій.

Після цього він наказав водію їхати в центр, а пасажирам — закрити штори.

Він говорив монологами, ми намагалися не провокувати, не сперечалися. Він сказав передзвонити родичам, щоби вони зробили розголос і повідомили ЗМІ, щоби був резонанс і не було штурму. Він також вимагав набирати й інші видання”, - говорить потерпілий.

За його словами, терориста під час спілкування із журналістами цікавило, чи знають вони про його вимоги, і чи всі побачили його звернення. Він також боявся штурму. Потім він забрав у пасажирів мобільні телефони.

Звільнений заручник вважає, що Кривош діяв раціонально і був добре підготовлений.

Були моменти, коли він погрожував. Щоби вікна не відкривали. З іншого боку, намагався бути чемним, не кричав. Коли стріляв, то бабці на першому сидінні стало погано, її трясло після пострілів, так він її заспокоював. Виявляється, що він узяв із собою воду, заспокійливі, пігулки від головного болю, і пропонував усе це нам", - сказав чоловік.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками. У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про своїх вимоги.

У МВС також повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста". Станом на середину дня у Луцьку тривали переговори з терористом, який захопив автобус. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив журналістам, що терорист з Луцька не лікувався у психлікарні.

Правоохоронці продовжують вести переговори з терористом, на місце події виїхала його дружина. До цього він не дозволяв передавати заручникам воду і продукти. Пізніше одному з поліцейських терорист дозволив підійти до автобуса і передати воду.

Через годину "Луцький терорист" відпустив перших трьох заручників. Слідом за цим президент Зеленський у соцмережі розмістив звернення з закликом дивитися фільм "Земляни", як того вимагав терорист.

Пізніше "Луцький терорист" здався і відпустив заручників. Президент України Володимир Зеленський розповів деталі спілкування з Максимом Кривошем. Крім того, спільник "луцького терориста" з Харкова погодився працювати з поліцією.