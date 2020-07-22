"Луцькому терористу" повідомили про підозру
Максиму Кривошу, який 21 липня захопив у Луцьку автобус, повідомлено про підозру в тероризмі, захопленні заручників, а також у незаконному зберіганні зброї, гранат і вибухонебезпечних речовин.
Про це в ефірі каналу "1+1" повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews.
За словами Геращенка, Кривош зараз перебуває у слідчому ізоляторі, суд має обрати для нього запобіжний захід.
Я впевнений, що суд не обере жоден запобіжний захід, крім утримування під вартою. Далі на нього чекає суд. Він отримає довгий термін ув'язнення. Під час захоплення ніхто не загинув, то суд, думаю, це врахує", - сказав Геращенко.
Він додав, що максимальна санкція - це довічне позбавлення волі, однак міру покарання для злочинця вирішить саме суд.
За інформацією пресслужби поліції Волинської області, суд обере запобіжний захід для Максима Кривоша завтра, 23 липня.
Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками. У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про своїх вимоги.
У МВС також повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста". Станом на середину дня у Луцьку тривали переговори з терористом, який захопив автобус.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив журналістам, що терорист з Луцька не лікувався у психлікарні.
Правоохоронці продовжують вести переговори з терористом, на місце події виїхала його дружина. До цього він не дозволяв передавати заручникам воду і продукти.
Пізніше одному з поліцейських терорист дозволив підійти до автобуса і передати воду.
Через годину "Луцький терорист" відпустив перших трьох заручників. Слідом за цим президент Зеленський у соцмережі розмістив звернення з закликом дивитися фільм "Земляни", як того вимагав терорист.
Пізніше "Луцький терорист" здався і відпустив заручників. Президент України Володимир Зеленський розповів деталі спілкування з Максимом Кривошем. Крім того, спільник "луцького терориста" з Харкова погодився працювати з поліцією.