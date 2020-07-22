"Луцькому терористу" повідомили про підозру

Стало відомо, де він знаходиться і що на нього очікує

Стало відомо, де він знаходиться і що на нього очікує

Фото: Facebook

Максиму Кривошу, який 21 липня захопив у Луцьку автобус, повідомлено про підозру в тероризмі, захопленні заручників, а також у незаконному зберіганні зброї, гранат і вибухонебезпечних речовин.

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