16:44  21 липня
Рада розблокувала підписання закону про гральний бізнес
17:00  21 липня
Нардепи готують подання до Конституційного суду про скасування нового переліку районів
17:52  21 липня
Зведення ООС: на Донбасі три обстріли, двоє поранених
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
21 липня 2020, 17:05 18

Терорист із Луцька не лікувався в психлікарні - Аваков

21 липня 2020, 17:05 18
Читайте также на русском языке
Зловмисник через смартфон слідкує за всіма новинами стосовно захоплення автобуса
Зловмисник через смартфон слідкує за всіма новинами стосовно захоплення автобуса
Фото: Telegram
Читайте также
на русском языке

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков спростував інформацію про те, що чоловік, який захопив автобус із заручниками в Луцьку, має проблеми з психічним здоров'ям.

Про це він заявив під час брифінгу, передає RegioNews.

Авков закликав журналістів "бути дуже акуратними в коментарях", так як, за його словами, неперевірена інформація створює додаткову напругу.

Ви поширили інформацію про те, що він лікувався в психіатричній лікарні - це недостовірна інформація", - сказав він.

Аваков зазначив, що не може бути відвертим з представниками ЗМІ до закінчення операції.

Я не буду з вами відвертий. Він так само має мобільний телефон, має можливість все бачити і чути, що ви кажете. Ми говорили, з родичами, дружиною, друзями. Робимо все, щоб ситуація вирішилась”, - сказав Аваков.

За його словами, правоохоронці постійно спілкуються з чоловіком.

У нас є контакт з людиною, яка захопила людей. Ми з ним розмовляємо, переговори тривають", - зазанчив міністр.

Він також повідомив, що, зі слів Кривоша, заручники знаходяться "в нормальному стані". Аваков сподівається, що ситуацію вдасться вирішити найближчим часом "так або інакше".

Він попросив дочекатися завершення операції, і пообіцяв потім надати більше інформації.

Нагадаємо, 21 июля в Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками.

В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

Также в МВД сообщили информацию о настоящем имени "Луцкого террориста".

По состоянию на середину дня в Луцке продолжались переговоры с террористом, захватившим автобус.

автобус Аваков Луцьк брифінг терорист
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
З'явилося відео, як терорист у Луцьку зайшов в автобус
21 липня 2020, 16:38
"Луцький терорист" кинув гранату з вікна захопленого автобусу
21 липня 2020, 16:24
У Луцьку тривають переговори з терористом, що захопив автобус
21 липня 2020, 15:35
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
Всі відео »
Місцеві вибори на Херсонщині: динозаври та акваріумні рибки
Битва титанів: що не поділили Садовий та львівський бізнесмен Козловський
Всі публікації »
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Ігор Гришачов
Всі блоги »