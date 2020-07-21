Терорист із Луцька не лікувався в психлікарні - Аваков

Зловмисник через смартфон слідкує за всіма новинами стосовно захоплення автобуса

Зловмисник через смартфон слідкує за всіма новинами стосовно захоплення автобуса

Фото: Telegram

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков спростував інформацію про те, що чоловік, який захопив автобус із заручниками в Луцьку, має проблеми з психічним здоров'ям.

Про це він заявив під час брифінгу, передає RegioNews.

Авков закликав журналістів "бути дуже акуратними в коментарях", так як, за його словами, неперевірена інформація створює додаткову напругу.

Ви поширили інформацію про те, що він лікувався в психіатричній лікарні - це недостовірна інформація", - сказав він.

Аваков зазначив, що не може бути відвертим з представниками ЗМІ до закінчення операції.

Я не буду з вами відвертий. Він так само має мобільний телефон, має можливість все бачити і чути, що ви кажете. Ми говорили, з родичами, дружиною, друзями. Робимо все, щоб ситуація вирішилась”, - сказав Аваков.

За його словами, правоохоронці постійно спілкуються з чоловіком.

У нас є контакт з людиною, яка захопила людей. Ми з ним розмовляємо, переговори тривають", - зазанчив міністр.

Він також повідомив, що, зі слів Кривоша, заручники знаходяться "в нормальному стані". Аваков сподівається, що ситуацію вдасться вирішити найближчим часом "так або інакше".

Він попросив дочекатися завершення операції, і пообіцяв потім надати більше інформації.

Нагадаємо, 21 июля в Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками.

В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

Также в МВД сообщили информацию о настоящем имени "Луцкого террориста".

По состоянию на середину дня в Луцке продолжались переговоры с террористом, захватившим автобус.