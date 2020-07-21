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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
21 липня 2020, 15:35 11

У Луцьку тривають переговори з терористом, що захопив автобус

21 липня 2020, 15:35 11
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Фото: ОГП
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Президент Володимир Зеленський заявив, що із терористом, який захопив автобус із заручниками у Луцьку, ведться переговори.

Про це він повідомив під час спілкування з ЗМІ у Києві, передає RegioNews.

За словами Зеленського, над звільненням громадян, які перебувають у захопленому автобусі, працюють професіонали.

Робимо все, щоб звільнити наших заручників. Зараз ведуться переговори з людиною, яка захопила заручників, тому не можу говорити про деталі", - сказав Зеленський.

Він додав, що в Луцьку працюють співробітники МВС та СБУ.

Згідно із повідомленням місцевого видання "Волинь", у приміщення поліції, де міністр внутрішніх справ Арсен Аваков проводить нараду щодо переговорів з луцьким терористом, стріляли.

В офіс поліції стріляли. На другому поверсі пробите вікно", - йдеться в повідомленні.

Офіс поліції знаходиться неподалік від Театральній площі, де припаркований автобус із заручниками.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.

У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про свої вимоги.

Також в МВС повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста".

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