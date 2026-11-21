Фото: поліція

У суботу, 21 листопада, близько 00:00 в мікрорайоні Митниця у Черкасах автомобіль з’їхав у Дніпро

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На місце прибули правоохоронці та рятувальники ДСНС, які розпочали пошукову операцію та роботи з підняття автомобіля з дна річки.

43-річному власнику автомобіля вдалося самостійно вибратися із салону. Після підняття машини з води рятувальники виявили в авто тіла двох жінок віком 28 та 39 років.

Тіла загиблих направили на судмедекспертизу для встановлення причин смерті.

За фактом події відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

Нагадаємо, вдень 20 листопада на Закарпатті автомобіль вилетів у кювет та перекинувся. Постраждали п'ятеро людей, водія затримали – він був напідпитку.