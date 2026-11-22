Фото: ДСНС Київщини

У селищі Димер Київської області внаслідок ранкової атаки зруйновано житловий будинок. Під завалами можуть перебувати семеро людей

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За попередніми даними, внаслідок удару зруйновано конструкції будинку з першого по п’ятий поверхи.

Рятувальники вже евакуювали дев’ятьох людей, серед них одну дитину. Ще одна дитина 2010 року народження отримала травми та була госпіталізована.

Наразі на місці події тривають аварійно-рятувальні роботи, розбір завалів та пошук людей, які можуть перебувати під зруйнованими конструкціями.

До ліквідації наслідків атаки залучені підрозділи ДСНС та представники Товариства Червоного Хреста України. Також на місці працюють психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим.

Інформація про загиблих і поранених уточнюється.

Нагадаємо, вранці 21 листопада російські війська атакували Київ. У Подільському районі внаслідок влучання загорілися два приватні будинки. Постраждала одна людина.