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21 липня 2020, 10:51 36

У Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками

21 липня 2020, 10:51 36
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У центрі Луцька чоловік захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку і зброю. За попередніми даними, в автобусі знаходиться близько 20 осіб. Центр міста перекритий для забезпечення безпеки громадян. На місці працюють декілька екіпажів поліції і вибухотехніки.

Про це повідомляє пресслужба МВС в Facebook, передає RegioNews.

Керівник поліції Волині Юрій Крошко повідомив, що зараз точну кількість заручників невідомо і чітких вимог чоловік не висуває. Його особу встановлюють. Відомо, що у нього є зброя і вибухівка.

В поліції повідомляють, що в заручниках знаходяться близько 20 чоловік.

Як встановили правоохоронці, на своїй сторінці в соцмережах чоловік постійно пише про "невдоволення системою в Україні".

Місцеве видання "Волинські новини" інформує, що очевидці повідомляють про те, що чули постріли. Перед драмтеатром знаходиться автобус з побитими вікнами.

Наголошується, що близько 10:10 у центрі міста пролунала автоматна черга.

Також до операції залучили антитерористичний центр СБУ.

Правоохоронці просять громадян поставитися з розумінням і заради власної безпеки не йти і не їхати у центр Луцька.

Раніше повідомлялося, що вночі 21 липня у Подільському районі Києва невідомі підірвали банкомат і забрали касети з готівкою.

захват злочин автобус вибух терористи пасажир Луцьк Нацполіція
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