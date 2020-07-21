Народився в РФ, судимий за розбій: з'явилася інформація про "Луцького терориста"

Чоловік вів досить потаємний спосіб життя

Чоловік вів досить потаємний спосіб життя

Фото: Facebook

Справжнє ім'я терориста, який захопив автобус із заручниками в Луцьку - Кривош Максим Степанович, а "Максим Плохой" - його псевдонім.

Про це повідомляє видання "Волинські Новини", передає RegioNews.

Чоловіка насправді звати Кривош Максим Степанович. Прописаний він офіційно в місті Дубно... Він часто бував у Луцьку, має тут багато знайомих", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що він 1975 року народження, однак народився в Російській Фелерації.

Зі слів людей, які його опізнали, чоловік справляв враження адекватної людини, щоправда дивакуватої. Він часто міняв номери телефонів і мало говорив про себе конкретної інформації", - пише видання.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, Кривош загалом перебував у виправних закладах близько 10 років за здійснення важких злочинів.

У 1994 році Луцький міський суд судив Кривоша за розбій, шахрайство, вимагання, незаконне носіння та зберігання зброї.

В 2005 році Кривоша судили теж за шахрайство з фінансовими ресурсами, бандитизм, вимагання і незаконне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.

У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про свої вимоги.