Зеленський виконав вимоги "луцького терориста"
Президент України Володимир Зеленський виконав вимогу луцького терориста Максима Кривоша і випустив ролик із закликом дивитися фільм "Земляни" 2005 року.
Про це повідомили в Офісі президента України, пише RegioNews.
Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.
У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про своїх вимогах.
Також у МВС повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста". Станом на середину дня у Луцьку тривали переговори з терористом, який захопив автобус.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив журналістам, що терорист з Луцька не лікувався у психлікарні.
Правоохоронці продовжують вести переговори з терористом, на місце події виїхала його дружина. До цього він не дозволяв передавати заручникам воду і продукти.
Близько години тому одному з поліцейських терорист дозволив підійти до автобуса і передати воду.
Кілька хвилин тому "Луцький терорист" відпустив трьох заручників.