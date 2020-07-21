Зеленський виконав вимоги "луцького терориста"

Президент записав відео, яке вимагав злочинець

Президент записав відео, яке вимагав злочинець

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський виконав вимогу луцького терориста Максима Кривоша і випустив ролик із закликом дивитися фільм "Земляни" 2005 року.

Про це повідомили в Офісі президента України, пише RegioNews.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.

У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про своїх вимогах.

Також у МВС повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста". Станом на середину дня у Луцьку тривали переговори з терористом, який захопив автобус.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив журналістам, що терорист з Луцька не лікувався у психлікарні.

Правоохоронці продовжують вести переговори з терористом, на місце події виїхала його дружина. До цього він не дозволяв передавати заручникам воду і продукти.

Близько години тому одному з поліцейських терорист дозволив підійти до автобуса і передати воду.

Кілька хвилин тому "Луцький терорист" відпустив трьох заручників.