Фото: Прокуратура України

На Хмельниччині суд призначив 8 років позбавлення волі 29-річному жителю Нетішина, який спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду. Унаслідок аварії загинули п’ятеро членів однієї родини

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Трагедія сталася 23 липня 2023 року поблизу села Берездів Шепетівського району.

За даними слідства, водій автомобіля Chevrolet Captiva не обрав безпечної швидкості руху на заокругленій ділянці дороги. Помітивши зустрічний Ford Kuga, він замість гальмування виїхав на зустрічну смугу та ліве узбіччя, де зіткнувся з автомобілем, який повертався на свою смугу руху.

Унаслідок зіткнення загинули водій Ford Kuga, його дружина, брат та двоє синів віком 9 і 15 років. Троє дорослих померли на місці аварії, старший хлопець загинув дорогою до лікарні, а молодший помер через тиждень у медичному закладі. Пасажирка Chevrolet Captiva отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Під час судового розгляду обвинувачений своєї вини не визнав та наполягав, що винуватцем аварії був інший водій. Однак прокурори на підставі, зокрема, висновків автотехнічних експертиз довели причинно-наслідковий зв’язок між порушенням правил дорожнього руху та загибеллю людей.

Суд призначив чоловікові 8 років ув’язнення та заборонив керувати транспортними засобами протягом трьох років.

Крім того, засуджений має відшкодувати потерпілим майже 3 мільйони гривень матеріальної та моральної шкоди. Також він зобов’язаний щомісяця виплачувати понад 17 тисяч гривень доньці одного із загиблих як відшкодування у зв’язку з втратою годувальника – до досягнення нею повноліття.

Нагадаємо, на Львівщині легковик Hyundai Accent зіткнувся з двома автопоїздами. Внаслідок аварії травмувалися водій Hyundai та його 23-річний пасажир. Обох доправили до лікарні.