Бывший заложник рассказал, как "луцкий террорист" захватил автобус

С заложниками, которых удерживал Максим Кривош, пообщался журналист Юрий Бутусов

С заложниками, которых удерживал Максим Кривош, пообщался журналист Юрий Бутусов

Фото: Нацполиция

Один из заложников, который находился в захваченном Максимом Кривошем автобусе, рассказал, как террорист захватил транспортное средство.

Соответствующее интервью с человеком по имени Андрей опубликовал в Facebook журналист Юрий Бутусов, передает RegioNews.

Бывший заложник - программист, в тот день он с сыном решил съездить в деревню, и именно так они оказались в автобусе. По его словам, террорист зашел через несколько минут после них и сел позади.

Как только автобус выехал из автостанции, он достал автомат, гранаты, подошел к водителю и заявил, что захватил автобус. Почти сразу он сделал несколько выстрелов в потолок, чтобы показать, что он говорит серьезно", - сказал Андрей.

После этого он приказал водителю ехать в центр, а пассажирам - закрыть шторы.

Он говорил монологами, мы старались не провоцировать, не спорили. Он сказал перезвонить родственникам, чтобы они сделали огласку и сообщили СМИ, чтобы был резонанс и не было штурма. Он также требовал набирать и другие издания", - говорит пострадавший.

По его словам, террориста во время общения с журналистами интересовало, знают ли они о его требования, и все ли увидели его обращение. Он также боялся штурма. Затем он забрал у пассажиров мобильные телефоны.

Освобожденный заложник считает, что Кривош действовал рационально и был хорошо подготовлен.

Были моменты, когда он угрожал. Чтобы окна не открывали. С другой стороны, пытался быть вежливым, не кричал. Когда стрелял, то бабке на первом сиденье стало плохо, ее трясло после выстрелов, так он ее успокаивал. Оказывается, что он взял с собой воду, успокаивающие, таблетки от головной боли, и предлагал все это нам", - сказал мужчина.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина с взрывчаткой захватил автобус с заложниками. В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

В МВД также сообщили информацию о настоящем имени "Луцкого террориста". По состоянию на середину дня в Луцке продолжались переговоры с террористом, который захватил автобус. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил журналистам, что террорист из Луцка не лечился в психбольнице.

Правоохранители продолжают вести переговоры с террористом, на место происшествия выехала его жена. До этого он не позволял передавать заложникам воду и продукты. Позже одному из полицейских террорист позволил подойти к автобусу и передать воду.

Час спустя "Луцкий террорист" отпустил первых трех заложников. Вслед за этим президент Зеленский в соцсети разместил обращение с призывом смотреть фильм "Земляне", как того требовал террорист.

Позже "Луцкий террорист" сдался и отпустил заложников. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали общения с Максимом Кривошем. Кроме того, сообщник "луцкого террориста" из Харькова согласился работать с полицией.