СБУ провела перший допит "луцького терориста"

Проводяться слідчі дії із виявлення зв’язків зловмисника

Проводяться слідчі дії із виявлення зв’язків зловмисника

Фото: Facebook

Минулої ночі правоохоронці провели перший допит Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками у Луцьку.

Про це під час брифінгу повідомив начальник Управління СБУ у Волинській області Павло Данюков, передає RegioNews.

За його словами, Кривош нормально спілкується з правоохоронцями і дає свідчення.

В нічний час було проведено перший його допит, і про співпрацю зі слідством мова не йшлася, бо йому задавалися чіткі питання: ми мали з’ясувати його спільників, наявність інших вибухових пристроїв", - сказав Данюков.

Він додав, що зловмисник затриманий у порядку статті 208 КПК України, завтра йому обиратимуть запобіжний захід.

Зараз проводяться слідчі дії з виявлення зв’язків терориста, місць придбання зброї, можливих спільників, деякі люди затримані, зараз перевіряється інформація щодо їх участі у цьому терористичному акті. Всі процесуальні дії проводяться на території Волинської області, у Луцьку", - додав він.

Начальник Нацполіції Волинської області Юрій Крошко зазначив, що в майбутньому всі порушені кримінальні справи за цим фактом можуть об’єднати в одну, їх передадуть в СБУ.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками. У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про своїх вимоги.

У МВС також повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста". Станом на середину дня у Луцьку тривали переговори з терористом, який захопив автобус. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив журналістам, що терорист з Луцька не лікувався у психлікарні.

Правоохоронці продовжують вести переговори з терористом, на місце події виїхала його дружина. До цього він не дозволяв передавати заручникам воду і продукти.

Пізніше одному з поліцейських терорист дозволив підійти до автобуса і передати воду.

Через годину "Луцький терорист" відпустив перших трьох заручників. Слідом за цим президент Зеленський у соцмережі розмістив звернення з закликом дивитися фільм "Земляни", як того вимагав терорист.

Пізніше "Луцький терорист" здався і відпустив заручників. Президент України Володимир Зеленський розповів деталі спілкування з Максимом Кривошем. Крім того, спільник "луцького терориста" з Харкова погодився працювати з поліцією.