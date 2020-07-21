Захоплення заручників у Луцьку: Зеленський запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію

У Луцьку введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг"

У Луцьку введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг"

Фото: Конкурент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тримає під особистим контролем хід подій з захопленням заручників невідомим озброєним чоловіком у Луцьку, де за даними правоохоронців, терорист захопив 20 заручників.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Вранці, о 9:25, в місцеву поліцію зателефонував громадянин, який повідомив про те, що захопив автобус із заручниками. Були чутні постріли, автобус пошкоджений. Зараз введена поліцейська операція "Заручник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв. Тримаю хід подій під особистим контролем", - написав президент.

Крім того, як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, силовики проводять переговори зі зловмисником. Правоохоронці роблять все необхідне для того, щоб ця кризова ситуація завершилася звільненням заручників.

Пріоритетом є діалог з особою, яка захопила заручників. Особа, яка захопила заручників подзвонила в 9:25 в поліцію представилося ім'ям Максим Поганий. В мережі інтернет за авторством Максим Поганий є книга "Філософія Злочинця" описує перебування автора в місцях ув'язнення та його погляди на життя", - повідомив Геращенко.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу про захоплення чоловіком автобуса із заручниками в центрі Луцька.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 147 про "захоплення заручників" Кримінального кодексу України, повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.

Нагадаємо, у центрі Луцька чоловік захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку і зброю. За попередніми даними, в автобусі знаходиться близько 20 осіб. Центр міста перекритий для забезпечення безпеки громадян. На місці працюють декілька екіпажів поліції і вибухотехніки.