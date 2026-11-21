Фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Ракету вдалося уразити завдяки використанню сучасних технологій та злагодженій роботі військовослужбовців.

У результаті перехоплення прикордонники знищили повітряну ціль, запобігши її удару по Україні.

Довідка. "Філін" належить до класу малогабаритних далекобійних ракет "земля – земля". Її довжина становить близько 3,5 метра. Ракета запускається з наземної пускової установки та здатна летіти на наднизьких висотах.

Нагадаємо, раніше у ГУР оприлюднили інтерактивну 3D-модель нової російської крилатої ракети "Філін", а також інформацію про її конструкцію та електронні компоненти.