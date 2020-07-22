У Києві біля метро "Вокзальна" знайшли підозрілу валізу: станцію закрили
Проводиться евакуація людей
Проводиться евакуація людей
У Києві станцію метро "Вокзальна" закрито на вхід і вихід через повідомлення про замінування. Правоохоронці проводять перевірку.
Про це повідомляє RegioNews.
Увага! Станцію "Вокзальна" закрито на вхід і вихід. Правоохоронці проводять перевірку", - повідомили в метрополітені.
Відзначається, що поїзди їдуть без зупинки. Проводиться масова евакуація людей.
У той же час "Київ оперативний" на Facebook повідомляє про те, що біля станції метро "Вокзальна", яка знаходиться біля центрального вокзалу, знайшли підозрілу валізу.
Нагадаємо, Нацполіція посилює заходи безпеки в дев'яти регіонах держави.
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