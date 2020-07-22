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22 липня 2020, 12:22 4

У Києві біля метро "Вокзальна" знайшли підозрілу валізу: станцію закрили

22 липня 2020, 12:22 4
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Проводиться евакуація людей
Проводиться евакуація людей
Фото: з відкритих джерел
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У Києві станцію метро "Вокзальна" закрито на вхід і вихід через повідомлення про замінування. Правоохоронці проводять перевірку.

Про це повідомляє RegioNews.

Увага! Станцію "Вокзальна" закрито на вхід і вихід. Правоохоронці проводять перевірку", - повідомили в метрополітені.

Відзначається, що поїзди їдуть без зупинки. Проводиться масова евакуація людей.

У той же час "Київ оперативний" на Facebook повідомляє про те, що біля станції метро "Вокзальна", яка знаходиться біля центрального вокзалу, знайшли підозрілу валізу.

Нагадаємо, Нацполіція посилює заходи безпеки в дев'яти регіонах держави.

метро Київ вокзал Нацполіція терорист
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