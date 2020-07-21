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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
21 липня 2020, 18:21 8

У Луцьку терорист не дозволяє передавати заручникам воду і харчі

21 липня 2020, 18:21 8
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В автобусі є жінки, які перебувають у складному стані
В автобусі є жінки, які перебувають у складному стані
Фото: Facebook
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Терорист, який захопив автобус у Луцьку, не дозволяє передати для заручників їжу та воду.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає RegioNews.

За словами Геращенка, терорист також не дає їм можливості вийти за природною потребою.

Він досі не дав можливості передати воду й продукти харчування для заручників", - сказав Геращенко.

Він припустив, що зловмисник "надивився різних фільмів про захоплення заручників", і тому заявляє, що якщо хтось підійде близько до автобусу, то він його підірве.

Відповідаючи на запитання про присутність в автобусі вагітних жінок, Геращенко сказав, що є інформація про те, що серед заручників є жінки, які перебувають у складному стані.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.

У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про свої вимоги.

Також в МВС повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста". Станом на середину дня у Луцьку тривають переговори з терористом, що захопив автобус.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив журналістам, що терорист із Луцька не лікувався в психлікарні.

Правоохоронці продовжують вести з терористом переговори, на місце події виїхала його дружина.

автобус МВС Луцьк Антон Геращенко терорист Максим Кривош
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