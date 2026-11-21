Окупанти атакували дронами Херсон: постраждали троє людей
Вранці 21 листопада російські війська атакували безпілотниками Корабельний район Херсона
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську ОВА.
До лікарні доставили чоловіків віком 82 та 72 роки. У старшого постраждалого діагностували вибухову травму та осколкові поранення ноги. 72-річний чоловік дістав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію й осколкове поранення ноги. Обом надають необхідну меддопомогу.
Крім того, до медиків звернулася 53-річна жінка, яка також потрапила під удар російського дрона. Вона отримала вибухову травму та осколкові поранення ноги. Жінка лікуватиметься амбулаторно.
Нагадаємо, у Києві після ранкового російського удару загорілися будинки. Постраждала одна людина.
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