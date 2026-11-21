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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську ОВА.

До лікарні доставили чоловіків віком 82 та 72 роки. У старшого постраждалого діагностували вибухову травму та осколкові поранення ноги. 72-річний чоловік дістав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію й осколкове поранення ноги. Обом надають необхідну меддопомогу.

Крім того, до медиків звернулася 53-річна жінка, яка також потрапила під удар російського дрона. Вона отримала вибухову травму та осколкові поранення ноги. Жінка лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, у Києві після ранкового російського удару загорілися будинки. Постраждала одна людина.