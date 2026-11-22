Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна потребує довгострокових гарантій безпеки, які діятимуть десятиліттями, а не лише протягом президентського терміну Дональда Трампа

Про це, як повідомляє "Європейська правда", глава держави заявив під час спілкування з журналістами, передає RegioNews.

Зеленський зазначив, що навіть якщо Путін протягом найближчих двох років утримуватиметься від нової агресії через відносини з Трампом, це не може вважатися надійним миром для України.

"Гарантії нам потрібні не на два роки, а назавжди, принаймні на десятки років. Навіть якщо Путін і в друзях з Трампом, то якщо Путін два роки буде боятися щось зробити – нас це не влаштовує, це не сильний мир. Це пауза на два роки", – наголосив президент.

Він також застеріг, що в разі відновлення російської агресії в майбутньому Україні буде складно знову мобілізувати таку саму міжнародну підтримку та посилити власну армію.

Окремо Зеленський прокоментував пропозиції партнерів щодо гарантій безпеки для України за моделлю статті 5 НАТО. За його словами, наразі Київ не має чіткого розуміння, що саме передбачає така модель.

Президент пояснив, що п’ята стаття Північноатлантичного договору передбачає колективну оборону країн-членів Альянсу. Водночас залишається незрозумілим, хто саме входитиме до колективу, який гарантуватиме захист України, яким буде механізм реагування на агресію та чи будуть партнери готові реально протистояти нападнику.

"Відповідь має бути не на словах, а на папері. Поки я на папері таких кроків не бачу", – заявив Зеленський.

Раніше спеціальний представник президента США Джаред Кушнер стверджував, що Вашингтон домігся від Росії готовності розглядати гарантії безпеки для України за моделлю п’ятої статті НАТО.

Нагадаємо, 19 листопада Володимир Зеленський зустрівся із спеціальним представниками президента США Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та європейськими радниками з питань національної безпеки. Однією з ключових тем переговорів стали гарантії безпеки для України.