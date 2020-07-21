"Луцький терорист" здався і відпустив заручників

Максима Кривоша затримали силовики

Максима Кривоша затримали силовики

Правоохоронці вивели заручників з автобуса, під'їхали "швидка" і БТР.

Про це пише RegioNews з посиланням на заступника глави МВС Антона Геращенка.

Він повідомив, що всі заручники живі, при штурмі автобуса ніхто не постраждав.

Також відразу після звільнення заручників президент Зеленський видалив із соцмереж відео з закликом дивитися фільм "Земляни".

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.

У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про своїх вимогах.

Також у МВС повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста". Станом на середину дня у Луцьку тривали переговори з терористом, який захопив автобус.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив журналістам, що терорист з Луцька не лікувався у психлікарні.

Правоохоронці продовжують вести переговори з терористом, на місце події виїхала його дружина. До цього він не дозволяв передавати заручникам воду і продукти.

Близько години тому одному з поліцейських терорист дозволив підійти до автобуса і передати воду.

Год. тому "Луцький терорист" відпустив перших трьох заручників.

Слідом за цим президент Зеленський у соцмережі розмістив звернення з закликом дивитися фільм "Земляни", як того вимагав терорист.