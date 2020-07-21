"Луцький терорист" здався і відпустив заручників
Правоохоронці вивели заручників з автобуса, під'їхали "швидка" і БТР.
Про це пише RegioNews з посиланням на заступника глави МВС Антона Геращенка.
Він повідомив, що всі заручники живі, при штурмі автобуса ніхто не постраждав.
Всі заручники вільні!Опубліковано Антоном Геращенком Вівторок, 21 липня 2020 р.
Також відразу після звільнення заручників президент Зеленський видалив із соцмереж відео з закликом дивитися фільм "Земляни".
Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.
У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про своїх вимогах.
Також у МВС повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста". Станом на середину дня у Луцьку тривали переговори з терористом, який захопив автобус.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив журналістам, що терорист з Луцька не лікувався у психлікарні.
Правоохоронці продовжують вести переговори з терористом, на місце події виїхала його дружина. До цього він не дозволяв передавати заручникам воду і продукти.
Близько години тому одному з поліцейських терорист дозволив підійти до автобуса і передати воду.
Год. тому "Луцький терорист" відпустив перших трьох заручників.
Слідом за цим президент Зеленський у соцмережі розмістив звернення з закликом дивитися фільм "Земляни", як того вимагав терорист.