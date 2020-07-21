У Луцьку заручникам терориста передали воду

Це стало результатом проведення переговорів

Це стало результатом проведення переговорів

Фото: Telegram

Максим Кривош, який утримує заручників в автобусі у Луцьку, дозволив передати для них воду.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews.

За його словами, це стало результатом переговорів із зловмисником, який захопив автобус.

Максим Кривош дозволив поліції передати упаковки води. Воду заручникам передав перший Заступник Національної поліції Євген Коваль”, - написав Геращенко.

Поліцейський передав воду у відкриті двері автобусу.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.

У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про свої вимоги.

Також в МВС повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста". Станом на середину дня у Луцьку тривають переговори з терористом, що захопив автобус.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив журналістам, що терорист із Луцька не лікувався в психлікарні.

Правоохоронці продовжують вести з терористом переговори, на місце події виїхала його дружина. До цього він не дозволяв передавати заручникам воду і харчі.