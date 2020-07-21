16:44  21 липня
Рада розблокувала підписання закону про гральний бізнес
17:00  21 липня
Нардепи готують подання до Конституційного суду про скасування нового переліку районів
19:34  21 липня
В зоні ООС помер один із поранених сьогодні на Донбасі військових
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
21 липня 2020, 19:08 8

У Луцьку заручникам терориста передали воду

21 липня 2020, 19:08 8
Читайте также на русском языке
Це стало результатом проведення переговорів
Це стало результатом проведення переговорів
Фото: Telegram
Читайте также
на русском языке

Максим Кривош, який утримує заручників в автобусі у Луцьку, дозволив передати для них воду.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews.

За його словами, це стало результатом переговорів із зловмисником, який захопив автобус.

Максим Кривош дозволив поліції передати упаковки води. Воду заручникам передав перший Заступник Національної поліції Євген Коваль”, - написав Геращенко.

Поліцейський передав воду у відкриті двері автобусу.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.

У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про свої вимоги.

Також в МВС повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста". Станом на середину дня у Луцьку тривають переговори з терористом, що захопив автобус.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив журналістам, що терорист із Луцька не лікувався в психлікарні.

Правоохоронці продовжують вести з терористом переговори, на місце події виїхала його дружина. До цього він не дозволяв передавати заручникам воду і харчі.

вода МВС Луцьк Антон Геращенко терорист
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
"Луцький терорист" поставив ультиматум президенту Зеленському
21 липня 2020, 18:50
У Луцьку терорист не дозволяє передавати заручникам воду і харчі
21 липня 2020, 18:21
Захоплення автобуса в Луцьку: на місце події їде дружина терориста
21 липня 2020, 17:56
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
Всі відео »
Місцеві вибори на Херсонщині: динозаври та акваріумні рибки
Битва титанів: що не поділили Садовий та львівський бізнесмен Козловський
Всі публікації »
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Ігор Гришачов
Всі блоги »