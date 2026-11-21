Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Автомобіль Hyundai Accent під керуванням 66-річного жителя Хмельницького зіткнувся з автопоїздом Volvo, за кермом якого перебував 28-річний львів'янин. Після першого зіткнення легковик за інерцією врізався в автопоїзд MAN, яким керував 41-річний житель Яворівського району.

Внаслідок аварії травмувалися водій Hyundai та його 23-річний пасажир. Обох доправили до лікарні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, вдень 20 листопада на Закарпатті автомобіль вилетів у кювет та перекинувся. Постраждали п'ятеро людей, водія затримали – він був напідпитку.