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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
21 липня 2020, 12:57 17

Захоплення автобуса у Луцьку: терорист повідомив про свої вимоги

21 липня 2020, 12:57 17
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За даними МВС, раніше він знаходився на психіатричному лікуванні
За даними МВС, раніше він знаходився на психіатричному лікуванні
Фото: Нацполіція
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Луцький терорист, який захопив автобус "Берестечко - Красилівка" із пасажирами, повідомив про свої вимоги.

Про це він написав у Twitter, передає RegioNews.

Він хоче, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков, а також українські олігархи включаючи Ігоря Коломойського, Рината Ахметова, Арсена Авакова, Петра Порошенко, Віктора Пінчука та інших записали і виклали на своїх сторінках у соцмережах і в Youtube заяви про те, що вони - "терористи в законі”.

Він також вимагає, щоб відеозвернення записав президент Володимир Зеленський.

Він стверджує, що у нього є автоматична зброя, гранати і дві бомби. За словами терориста, ще одну вибухівку він сховав в іншому людному місці Луцька.

За його словами, усі бомби вибухнуть, якщо не будуть виконані його вимоги. Відомо, що він вже двічі стріляв у бік правоохоронців.

Тим часом в МВС повідомили, що Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк для особистої координації дій підрозділів МВС в умовах надзвичайної події”, - йдеться у повідомленні.

В МВС додали, що чоловік, який захопив автобус із заручниками в центрі Луцька, раніше перебував на психіатричному лікуванні, і має дві судимості.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.

У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію.

СБУ автобус Арсен Аваков поліція МВС Луцьк
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