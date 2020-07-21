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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
21 липня 2020, 17:56 8

Захоплення автобуса в Луцьку: на місце події їде дружина терориста

21 липня 2020, 17:56 8
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Правоохоронці продовжують вести з ним переговори
Правоохоронці продовжують вести з ним переговори
Фото: Нацполіція
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Дружина "Луцького терориста", який захопив автобус із заручниками, їде на місце події.

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.
https://regionews.ua/

За інформацією видання, у місті Дубно, за місцем проживання зловмисника, правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії.

Журналістам вдалося взяти коментар у 15-річного сина Кривоша, який розповів, що стосунки із батьком у нього "більш-менш нормальні", однак такого вчинку від нього він не очікував.

Син підозрюваного також додав, що мати поїхала до Луцька.

Журналісти "Фактів" поспілкувалися із знайомим Максима Кривоша, письменником Віталієм Лозовським.

За словами Лозовського, коли він побачив ім'я знайомого в новинах, зовсім не здивувався. Він переконаний, що "Максим Плохой" дійсно вірить у все те, про що говорить.

Наскільки мені відомо, Макс раніше сидів за грабунки. Думаю, що зараз його мета – щоб його вбили, і він став іконою, мучеником, який постраждав в ім'я свободи", – сказав Лозовський.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.

У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про свої вимоги.

Також в МВС повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста". Станом на середину дня у Луцьку тривають переговори з терористом, що захопив автобус.

автобус поліція МВС Луцьк терорист
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