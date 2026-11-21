Фото: поліція

ДТП сталася у Дніпрі ввечері 20 листопада, близько 20:00, на проспекті Героїв

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій автомобіля Volkswagen Jetta збив двох підлітків віком 14 та 16 років, які переходили дорогу пішохідним переходом.

Від отриманих травм один із хлопців загинув на місці, інший помер у лікарні.

Поліцейські затримали 40-річного водія. Наразі вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Києві 23-річний водій Toyota Prius збив на пішохідному переході дитячий візочок із 4-місячною дівчинкою. Дитина перебуває в реанімації. Чоловіку вже повідомили про підозру.