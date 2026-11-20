Трамп каже, що Путін випадково запустив у Польшу дрони і кілька невеличких ракет
Ну звісно, з ким не буває. Помилився друг
Ну звісно, з ким не буває. Помилився друг
Помилився друг. Його можна зрозуміти. І всього кілька дронів і кілька ракет. Ще ж не масований обстріл. І балістики не було. Ясно ж, просто маленька помилка. Не варта уваги. Немає про що і говорити.
А якщо наступного ядерну ракету? Це пройде як маленький епізод, що стався в наслідок прикрої помилки, коли маленька ядерна ракета перетнула кордон Польщі і, на щастя вбила менше одного мільйона людей, серед яких виявилось і нелегальні мігранти, які підло прокрались із своїх мусульманських країн вбивати європейську ідентичність і протистояти християнським цінностям і тільки Путін зміг їх зупинити?
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