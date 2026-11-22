Понад 2300 окупантів і десятки одиниць техніки: втрати армії РФ за добу
Українські військові за минулу добу ліквідували та поранили 2310 російських військовослужбовців
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Також армія РФ втратила два танки, 39 бойових броньованих машин, 66 артилерійських систем і шість реактивних систем залпового вогню.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 22.11.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів нові подробиці операції зі знищення Кримського мосту. За його словами, підготовка тривала кілька тижнів.
Українські військові уразили склад боєприпасів у Криму та міст на ЛуганщиніВсі новини »
21 листопада 2026, 12:28
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
Конфлікт біля кафе переріс у стрілянину: у центрі Франківська поранили чоловіка
22 листопада 2026, 14:40Двоє дітей серед зниклих: на Київщині після атаки шукають 15 людей
22 листопада 2026, 14:0920 регіонів під ударами: Зеленський розповів про масштаби атак РФ
22 листопада 2026, 13:49Світло, тепло та вода з перебоями: як працюватимуть школи й дитсадки Одеси
22 листопада 2026, 13:13У Димері на Київщині з-під завалів багатоповерхівки дістали тіло загиблої людини
22 листопада 2026, 12:42Росія атакувала Запоріжжя: у місті загинув чоловік
22 листопада 2026, 12:18На Рівненщині водійка збила двох дітей на пішохідному переході
22 листопада 2026, 11:57Росія запустила по Україні 186 дронів за ніч: скільки цілей збила ППО
22 листопада 2026, 11:39Російська атака на Київщину: у Димері триває пошук людей під завалами
22 листопада 2026, 11:16Загинула ціла родина з дітьми: на Хмельниччині засудили водія
22 листопада 2026, 10:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Всі блоги »