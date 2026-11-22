Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські військові за минулу добу ліквідували та поранили 2310 російських військовослужбовців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Також армія РФ втратила два танки, 39 бойових броньованих машин, 66 артилерійських систем і шість реактивних систем залпового вогню.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 22.11.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів нові подробиці операції зі знищення Кримського мосту. За його словами, підготовка тривала кілька тижнів.