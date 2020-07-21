"Луцький терорист" відпустив трьох заручників

З автобуса вийшли бабуся, вагітна жінка і дитина

З автобуса вийшли бабуся, вагітна жінка і дитина

Перший заступник голови МВС домовився про звільнення трьох заручників

Про це написав у Facebook заступник глави МВС Антон Геращенко, пише RegioNews.

Тільки що перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль домовився з Максимом Кривошем про звільнення перших трьох заручників !", - повідомив Геращенко.

Тільки що перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль домовився з Максимом Кривошем про звільнення... Опубліковано Антоном Геращенком Вівторок, 21 липня 2020 р.

За словами очевидців Кривошей випустив вагітну жінку, дитину і ще одну літню жінку.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.

У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про своїх вимогах.

Також у МВС повідомили інформацію про справжнє ім'я "Луцького терориста". Станом на середину дня у Луцьку тривали переговори з терористом, який захопив автобус.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив журналістам, що терорист з Луцька не лікувався у психлікарні.

Правоохоронці продовжують вести переговори з терористом, на місце події виїхала його дружина. До цього він не дозволяв передавати заручникам воду і продукти.

Близько години тому одному з поліцейських терорист дозволив підійти до автобуса і передати воду.