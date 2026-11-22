Фото: Telegram/Олександр Вілкул

У Кривому Розі триває ліквідація наслідків російської атаки балістичними ракетами та ударними безпілотниками, яку ворог здійснив увечері 20 листопада

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

За його словами, станом на ранок 22 листопада у міських лікарнях перебувають 28 постраждалих, серед них п’ятеро дітей.

Стан 11 поранених оцінюють як важкий. П’ятеро людей перебувають у реанімації, серед них 17-річний хлопець. Наймолодшій постраждалій дитині лише три роки. Медики роблять усе необхідне для порятунку поранених.

Для мешканців пошкоджених будинків продовжує працювати Штаб допомоги, розташований у райвиконкомі неподалік від місця влучання. У неділю, 22 листопада, він приймає людей до 15:00.

Там постраждалі мешканці можуть отримати першочергові будівельні матеріали, зокрема OSB-плити, плівку та інші необхідні засоби для тимчасового відновлення осель. Також можна подати заяви на отримання матеріальної допомоги.

Нагадаємо, ввечері 20 листопада російські війська завдали удару балістичними ракетами по центральній частині Кривого Рогу – поблизу ресторану та житлових будинків, а під час рятувальної операції повторно атакували ударними дронами. Загинули 7-річний хлопчик і 20-річна фельдшерка екстреної медичної допомоги. Повідомлялося також про 60 постраждалих.